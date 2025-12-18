Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş merak edildi... Burak Ateş ne iş yapıyor?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında bu kez Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cem Garipoğlu ve Burak Ateş'le ilgili ortaya atılan iddialar...

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla gündeme gelen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında iki isim hakkında yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Münevver Karabulut cinayetiyle tanınan Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama emri verildiği bildirildi.

Burak Ateş, son gelişmeler sonrası kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Önemli projelere imza atan Ateş, özellikle enerji, kimya ve teknoloji sektörlerindeki faaliyetleriyle tanınıyor. Peki, Burak Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında? Burak Ateş ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Peki, Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor? Burak Ateş kaç yaşında, nereli?

BURAK ATEŞ KİMDİR?

Medya ve iş dünyasında tanınan Ateş, özellikle özel hayatı ve iş geçmişi nedeniyle kamuoyunun yakından bildiği bir figür olarak öne çıkıyor.

Burak Ateş, iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmış bir iş insanıdır. Aynı zamanda Miss Turkey güzeli manken Şevval Şahin ile olan ilişkisi nedeniyle magazin gündeminde de sıkça yer almıştır. Hakkında çıkan yakalama kararı sonrası "Burak Ateş kimdir?" sorusu, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girmiştir.

BURAK ATEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Burak Ateş, iş hayatında Altın Ateş Group çatısı altında faaliyet gösteren birçok şirkette yönetici pozisyonlarında görev almıştır. İş insanı kimliğiyle tanınan Ateş, özellikle enerji ve teknoloji alanlarında aktif roller üstlenmiştir.

Mevcut bilgilere göre Burak Ateş:

Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2017–2021 yılları arasında, Smart Technology adlı teknoloji şirketinde CEO pozisyonunda bulunmuştur.

Bu görevler, Ateş'in hem enerji hem de teknoloji sektörlerinde yönetsel deneyime sahip olduğunu göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnızca bu görevlerle sınırlıdır.

BURAK ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Burak Ateş, 1988 yılında doğmuştur. Doğum yılına göre değerlendirildiğinde, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

BURAK ATEŞ NERELİ?

Burak Ateş'in doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna yansımış resmî veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle "Burak Ateş nereli?" sorusu sıkça araştırılsa da, mevcut açık kaynaklarda bu konuda net bir bilgi yer almamaktadır.

BURAK ATEŞ EVLİ Mİ?

Burak Ateş'in evli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda bilinen ve medyaya yansıyan ilişki durumu, Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile olan birlikteliğidir.

Resmî bir evlilik bilgisi olmadığı için "Burak Ateş evli mi?" sorusu, mevcut veriler ışığında hayır şeklinde yanıtlanmaktadır.

BURAK ATEŞ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Soruşturma şu suçlamaları kapsamaktadır:

Uyuşturucu madde temin etme

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma

Uyuşturucu madde kullanma

Aynı soruşturma çerçevesinde Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı verilmiştir. Kasım Garipoğlu, kamuoyunda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olarak bilinmektedir.

Söz konusu operasyon, daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasıyla gündeme gelmiş, ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiği ortaya çıkmıştır.