2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

SIFIR ARAÇ PAZARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMINA ULAŞACAK: MASFED Başkanı Erkoç, krediye erişimin zorlaşmasına rağmen otomobile olan ihtiyacın azalmadığını, otomobilin artık lüks değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Bu nedenle tüm zorluklara rağmen piyasanın ayakta kalmaya devam ettiğini vurgulayan Erkoç, "Geçmişte vatandaş almak istediği aracın bedelinin yüzde 70’ine kadar kredi kullanabiliyordu. Bugün gelinen noktada bu oran yüzde 20'ler seviyesinde. Vadeler kısa, faiz oranları yüksek. Bu da kredi kullanımını ve finansmana erişimi oldukça zorlaştırıyor. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli tüketiciler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor." dedi. Erkoç, araç fiyatlarındaki artışın yalnızca iç piyasaya özgü bir durum olmadığına dikkati çekerek, vergilerin yanı sıra tüm dünyada yükselen üretim maliyetlerinin araç satış fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.