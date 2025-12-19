  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

AA Giriş Tarihi:
2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna kadar sıfır araç satışları ile toplam pazarda tarihi bir rekor beklendiğini açıkladı.

#1
Foto - 2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın ocak-kasım döneminde 9 milyon 703 bin 480 olan ikinci el motorlu kara taşıt devri, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 10 milyon 54 bin 915 adede ulaştı. Geçen ay devri yapılan toplam 897 bin 877 taşıtın yüzde 67,8'ini otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil devrinin gerçekleştiği il 152 bin 534 ile İstanbul oldu. Bu ili 81 bin 514 ile Ankara, 37 bin 17 ile İzmir, 27 bin 690 ile Antalya ve 25 bin 354 ile Bursa izledi. Sektör temsilcileri veriler ışığında yıl sonunda araç satış rekoru beklendiğini ifade etti.

#2
Foto - 2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

SIFIR ARAÇ PAZARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMINA ULAŞACAK: MASFED Başkanı Erkoç, krediye erişimin zorlaşmasına rağmen otomobile olan ihtiyacın azalmadığını, otomobilin artık lüks değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Bu nedenle tüm zorluklara rağmen piyasanın ayakta kalmaya devam ettiğini vurgulayan Erkoç, "Geçmişte vatandaş almak istediği aracın bedelinin yüzde 70’ine kadar kredi kullanabiliyordu. Bugün gelinen noktada bu oran yüzde 20'ler seviyesinde. Vadeler kısa, faiz oranları yüksek. Bu da kredi kullanımını ve finansmana erişimi oldukça zorlaştırıyor. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli tüketiciler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor." dedi. Erkoç, araç fiyatlarındaki artışın yalnızca iç piyasaya özgü bir durum olmadığına dikkati çekerek, vergilerin yanı sıra tüm dünyada yükselen üretim maliyetlerinin araç satış fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - 2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

MASFED'in saha verileri ve sektör analizleri doğrultusunda bu yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Erkoç, şunları kaydetti: "2025'in sonunda Türkiye genelinde toplam motorlu araç alım-satımının 10,5 milyon adedi bulacağını öngörüyoruz. Sıfır araç pazarı ise yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacak. Bu rakamlar otomotiv sektörünün 2025'i diğer birçok sektöre kıyasla daha güçlü geçirdiğini ortaya koyuyor. Otomotiv sektörünün bu yıl itibarıyla karşı karşıya olduğu temel sorunlar, krediye erişimde yaşanan ciddi daralma, yüksek faiz oranları ve kısa vadeler, küresel ölçekte artan araç ve üretim maliyetleri, vergi yükünün fiyatlar üzerindeki baskısı ile tüketicinin alım gücündeki zayıflamadır."

#4
Foto - 2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

Erkoç, 2026'da faiz oranlarının ve kredi koşullarının daha dengeli bir yapıya kavuşmasını beklediklerini belirterek, finansmana erişimin kolaylaşmasının hem ikinci el hem de sıfır araç pazarında daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!
Gündem

FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

Firari FETÖ tetikçisi Cevheri Güven, milli iradeye kurulan kumpasları bir bir itiraf etti. Skandal ifadelerin ardından videoyu apar topar si..
Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti
Dünya

Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti

Polonya’da ana muhalefet partisi milletvekili Marek Suski, Parlamentoda komisyon üyelerine "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kal..
TBMM’de Atatürk üzerinden provokasyon: CHP yine bildiğini yaptı
Gündem

TBMM’de Atatürk üzerinden provokasyon: CHP yine bildiğini yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP’nin her zamanki istismar siyaseti bir kez daha sahneye konuldu. AK Parti İstanbul Mill..
Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor
Sosyal Medya

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

YouTube’da program yapan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in “İnsan artık Dubai’ye gitmeye çekiniyor, o listede adım vardı” sözleri büyük t..
Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu
Gündem

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu

15 Temmuz darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Tümgeneral Davut Ala, 26'ncı ameliyatını geçirdi.
Yaşından büyük suç kaydı var!
Gündem

Yaşından büyük suç kaydı var!

İstanbul'da alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çalan hırsız yakalandı. 28 yaşındaki hırsızın 39 suç kaydı olduğu öğrenildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23