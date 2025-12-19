2025’in sonuna geldik: Sıfır araçlarda bir ilk bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın ocak-kasım döneminde 9 milyon 703 bin 480 olan ikinci el motorlu kara taşıt devri, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 10 milyon 54 bin 915 adede ulaştı. Geçen ay devri yapılan toplam 897 bin 877 taşıtın yüzde 67,8'ini otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil devrinin gerçekleştiği il 152 bin 534 ile İstanbul oldu. Bu ili 81 bin 514 ile Ankara, 37 bin 17 ile İzmir, 27 bin 690 ile Antalya ve 25 bin 354 ile Bursa izledi. Sektör temsilcileri veriler ışığında yıl sonunda araç satış rekoru beklendiğini ifade etti.