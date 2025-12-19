  • İSTANBUL
Gündem CHP’den büyük arsızlık! Ekrem, Terörsüz Türkiye raporunda
CHP’den büyük arsızlık! Ekrem, Terörsüz Türkiye raporunda

TBMM Komisyonuna sunulan 53 sayfalık CHP raporunun büyük bölümü, komisyonun kuruluş amacı dışındaki taleplerden oluştu.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

CHP raporunda; “19 Mart Darbe Girişimi Kapsamında Haksızca Tutuklanmış Olan Tüm Siyasetçi ve Bürokratların Derhal Tahliyesi” başlığıyla ele alınan bölümde; tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tahliyesi istendi. Raporun büyük bölümü, “Terörsüz Türkiye” süreci ve iç cephenin güçlendirilmesi amaçlarıyla tümüyle alakasız taleplerden oluşurken, “Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı ve cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu yeniden düzenlenmeli”, “Nefret Söylemleri ve Nefret Suçlarının Cezalandırılmasına Yönelik Öneriler” başlıklı bölümlerde CHP’li sözcülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hakaret söylemlerine tazminat ve hapis cezalarının kaldırılması amacı ortaya konuluyor. Raporda, “Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi” başlığı altında da yine “Terörsüz Türkiye” süreciyle alakasız “Cemevlerine İbadethane Statüsünün Tanınması. Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kapatılması. Madımak’ın Müze Yapılması. Başta Kamu Kurumları Olmak Üzere İşe Girişlerde ve Yükselmelerde Yaşanan Ayrımcılığın Önlenmesi” şeklinde alt başlıklarla taleplere yer veriliyor.

Zeki

Hedeflerine ulaşmak için her türlü sahtekarliga hazir ,iftira ve yalana hazir bir kitle ,,CHP.
