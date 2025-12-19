Bakan'a açıkça sordu: 'AK Parti döneminde fabrikalar azaldı mı?'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti döneminde fabrikaların azaldığı iddialarına net rakamlarla cevap verdi. “2002’de 191 olan OSB sayısını 371’e çıkardık, sanayide istihdamı 415 binden 2,7 milyona yükselttik” diyen Kacır, Türkiye’nin üretim gücünün son 20 yılda katlanarak arttığını vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gazeteci Hacı Yakışıklı’nın sorularını yanıtladı. Genç yaşına rağmen uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken Kacır, sanayiden teknolojiye, Togg’dan OSB’lere kadar merak edilen başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“85 bin TOGG artık yollarda”

Milli otomobil Togg’daki son duruma ilişkin konuşan Bakan Kacır, 2025 yılının Togg için yeni bir atılım yılı olduğunu söyledi. Ürün gamının genişlediğini, uluslararası açılımın somutlaştığını belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

T10X modelinin güçlü satış performansını sürdürdüğünü ifade eden Kacır, ikinci akıllı cihaz T10F’nin Eylül ayında Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya’da satışa sunulduğunu hatırlattı. Her iki modelin de Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak en üst güvenlik seviyesine ulaştığını vurgulayan Kacır, “Kasım sonu itibarıyla Togg’un yollardaki sayısı 81 bine ulaştı. Aralık ortasında bu rakam 85 bin seviyelerine yaklaştı” dedi.

“Fabrikalar azalmadı, katlandı”

“AK Parti döneminde fabrikalar satıldı” iddialarına da rakamlarla cevap veren Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri üzerinden çarpıcı veriler paylaştı:

2002 yılında Türkiye’de 191 OSB bulunduğunu hatırlatan Kacır, bugün bu sayının 371’e yükseldiğini söyledi. OSB’lerde istihdamın 415 binden 2,7 milyona çıktığını belirten Kacır, üretim yapan tesis sayısının ise 11 binden 60 bine ulaştığını ifade etti. “Hangi istatistiğe bakarsanız bakın, Türk sanayiinin son 20 yılda birkaç misli büyüdüğünü görürsünüz” dedi.

Sanayide üç büyük reform

Bakan Kacır, son iki yılda sanayi politikalarında hayata geçirilen üç kritik reformu da anlattı.

OSB Reformu ile sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Kacır, yatırım alanlarının artık her ay online ve şeffaf biçimde tahsise açıldığını söyledi. Sanayi Alanları Master Planı ile sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünün 155 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılacağını, mega endüstriyel bölgeler ve sanayi lojmanlarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Teşvik Reformu kapsamında ise 2012’den bu yana uygulanan sistemin değiştirildiğini ifade eden Kacır, daha seçici ve yüksek teknoloji odaklı bir model oluşturulduğunu söyledi. HIT-30, Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Hamle programlarıyla kritik yatırımların hızlandırıldığını belirtti.

KOSGEB Reformu ile desteklerin sadeleştirildiğini kaydeden Kacır, 40 farklı programın 4 ana başlık altında toplandığını, KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümünün desteklendiğini dile getirdi.

“Yerli olana sahip çıkmalıyız”

Türkiye’nin neden küresel ölçekte bir sosyal medya platformu olmadığı sorusuna da cevap veren Kacır, bunun sadece teknoloji meselesi olmadığını söyledi. “Bu iş biraz da toplumsal sahiplenme meselesi” diyen Kacır, NSosyal ve Bip gibi yerli platformlara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerçekler rakamlarla ortada

Röportajın sonunda değerlendirmede bulunan Hacı Yakışıklı, “Erdoğan döneminde fabrikalar satıldı” iddiasının açık bir algı operasyonu olduğunu belirterek, “23 yılda sanayi bölgeleri 3 katına çıkmışken, rakamlar bu kadar netken artık sadece hakikat kazanacak” ifadelerini kullandı.