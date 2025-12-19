  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova

 

Yarın

14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

 

22 Aralık Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Hollandalı Danny Makkelie yönetecek
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Hollandalı Danny Makkelie yönetecek

Spor

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Hollandalı Danny Makkelie yönetecek

22 hakem daha bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi!
22 hakem daha bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi!

Spor

22 hakem daha bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Spor

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23