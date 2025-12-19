Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap: Hayatımda hiç kimse bu cesarete sahip olamadı

Barış Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan itirafçının, ifadesinde, "Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu." dediğini ortaya attı.

Soylu'dan Terkoğlu'nun sözlerine çok sert cevap geldi.

"İsmim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismar"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı.

Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız.

Çünkü yok.

Üzüntüm şudur:

22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm.

Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

Benim hakkımda;

“FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”,

“her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir.

Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur."

Barış Terkoğlu ne demişti?

Barış Terkoğlu, Onlar TV’de 'Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan itirafçı ifadeleri' diyerek ortaya şunları attı:

"Mehmet Akif’in, maaşı dışında elde ettiği kaynağı belirsiz paraları Serkan Topel’e verdiğini; Topel’in de bu paraları değerlendirdiğini söyledi. Serkan Topel, HaberTürk’ü kullanarak sevmediği kişilerin aleyhinde haber yaptırıyor ya da yayınlarda bu isimlere yüklenip haklarında dava açtırıyordu.

Yargıdaki bağlantılarıyla bu kişileri yüksek meblağlar karşılığında tahliye ettiriyordu. Son birkaç yılda Serkan Topel’in mal varlığında çok ciddi artışlar oldu.

Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu.

Ömer Çelik, Mehmet Akif’in nikâh şahidiydi.

Bazı yargı mensuplarına, cinsel ilişki karşılığında tutuklama ve tahliye kararları verdirildi.

Mehmet Akif, köprüde yaptığı kazada madde etkisi altında olduğunu bana söyledi.

Aranan bir pkk üyesinin, ilişkiler sayesinde saklandığı, korunduğu; hatta araçlarla gezdirilerek polis çevirmelerinden kurtarıldığı iddia edildi.

Bir büyük kulübün başkanı ve başka bir büyük kulübün eski başkanı da kayıtlara geçirildi.

Mehmet Akif, hiç ekran deneyimi olmayan Kübranur Uslu’yu işe soktu. Kübranur Uslu, bir buçuk ay sonra Cumhurbaşkanı uçağındaydı."

Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak " iddialarıyla Ersoy'la birlikte kanalda çeşitli pozisyonlarda görev alan Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alınmıştı. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.