FETÖ'cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"
FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pensilvanya’nın uşakları, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk sevdasının arkasındaki kirli pazarlığı bir kez daha deşifre etti. Kaçak FETÖ’cü Emrullah Uslu, saklandığı delikten yayınladığı videoda, "Zillet İttifakı"nın İstanbul’u nasıl bir şer odağı haline getirdiğini itiraf ederek, "Biz olmasak İmamoğlu gündem bile olamazdı" dedi.

Milletin değerlerine savaş açan, 15 Temmuz’da kan döken hain terör örgütü FETÖ’nün kalemşörleri, Ekrem İmamoğlu üzerindeki rollerini açık açık ilan etmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, firari hain, 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu’nun seçimi kazanmasının arkasında FETÖ ve HDP (PKK’nın siyasi uzantısı) desteğinin yattığını itiraf etti.

Hain Uslu, "Kürtler ve cemaat (FETÖ) oy vermese İmamoğlu bugün gündem bile olmayacaktı" diyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğunun kimlerin himayesiyle işgal edildiğini gözler önüne serdi.

 

"Her Şey Güzel Olacak" Sloganının Kodları Pensilvanya’dan!

Hain terörist, İmamoğlu’nun seçim döneminde kullandığı ve toplumu uyutmak için seçilen "Her şey çok güzel olacak" sloganına atıfta bulunarak, bu söylemin aslında FETÖ’nün Türkiye’yi ele geçirme planının bir parçası olduğunu ağzından kaçırdı. "Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak" diyerek fitne ateşini körükleyen hain, maskelerin arkasındaki gerçek yüzü bir kez daha gösterdi.

 

Başkan Erdoğan’a Alçak Tehdit!

Videonun sonunda kin ve nefretini kusan FETÖ’cü bozuntusu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alçakça ifadeler kullandı. Haddini aşan hain, "Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız, Erdoğan’ın sırtına kefen olarak giydireceğiz" sözleriyle, örgütün hala darbe ve kaos rüyaları gördüğünü kanıtladı.

 

Milletin iradesine "kefen" biçmeye kalkan bu hainlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin maskesini düşürmeye devam edeceğiz!

Münir

Ulan it! Tamam, sen İmamoğlu (ya da her kimin oğluysa)'nu kullanıyorsun. Peki seni kim kullanıyor?

misafir

Demekki FETÖ cülerle kandırılma işleri devam ediyor. Bak FETÖ cü bunu demekte, Şeref haysiyet kalmadı. Yat kalk FETÖ. inanların mekanı cehennem olsun.
