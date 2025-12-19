Yeni yılda başlıyor! BUDO seferlerinde yeni dönem

  • İSTANBUL
BUDO’nun İstanbul seferlerinde varış noktası 1 Ocak 2026’dan itibaren Kabataş Transfer Merkezi oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul seferlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak belirlendi.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile BUDO yolcuları, daha kısa sürede ve yüksek konforla seyahat etme imkânına kavuşacak. Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular; metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek.

