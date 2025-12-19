“Araç saltanatını kaldıracağım” demişti! Kiralık araç giderini yüzde 145 artırdı

2021 yılında TV’de “İşe minibüsle gelip gidiyorum” diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “minibüs” dediğinin lüks marka VIP panelvan minibüs, ayrıca makamına tahsisli araç sayısının 67 olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı Yavaş’ın yönetimindeki ABB’ye ilişkin 2023 yılı Denetim Raporu’nda bir yılda araç kiralama giderlerinde tam 25 kat artış yaşandığı ortaya kondu. 2024 yılında yayımlanan raporda, 2019 bin 171 olan kiralık araç sayısı da 2 bin 453’e iştiraklerle birlikte ise 2 bin 851’e yükselmiş. 2021 yılı araç kiralama giderlerinin 4.952.284,55-TL, 2022 yılı araç kiralama giderlerinin 4.728.227,98-TL, 2023 yılı araç kiralama giderlerinin 117.987.035,85-TL gösterildiği tespit edilmiştir. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosundaki verilere göre araç kiralama giderlerinde bir yılda 25 kat artış vardır. Yine iştirak şirketlerinden kiralanan araçların toplam sözleşme bedelinin 684.771.113,91-TL olduğunu göstermektedir. Bu da, iştirak şirketlerinden kiralanan araçlara ödenen bedelle birlikte, ABB’nin bir yılda araç kiralama giderinde yaklaşık 145 kat artışa işaret ediyor. Böylece, israfı önleyeceği vaadiyle göreve gelen CHP’li Yavaş’ın, tam tersine korkunç bir israfa imza attığı, Denetim Komisyonu raporuyla tescillenmiş oldu.

AK PARTİ’DEN DAVA

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Av. Fatih Ünal, şunları söyledi: “Maalesef 7 yıldır İstanbul’da da Ankara’da da CHP’li Büyükşehir belediyeleri süreci hep algılarla yönetmeye çalıştı. Göreve ilk geldiği dönemde araç sayısının fazla olduğu ve bunun azaltılacağına yönelik açıklamalar yaptığı halde CHP döneminde kiralanan araç giderinin fahiş oranda arttığı ve bunlara fahiş ödemeler yapıldığı Denetim Komisyonu Raporu’na yansıdı. ‘Bin tane otobüs alacağım ve ulaşımı ücretsiz ya da çok düşük ücretle sağlayacağım. Elektrikli araçlar alacağım’ dedikten 10 gün sonra ulaşıma yüzde 35 zam yapan da Yavaş’tı. Bu yaklaşım, Nasrettin Hoca’ya ‘Borcunu ne zaman ödeyeceksin?’ diye soran alacaklısına; ‘Koyunlar alacağım. Koyunlar yayılacak. Yünleri dikenlere takılacak. O yünleri toplayıp satarak alacağını vereceğim’ demesine benziyor. Mansur Yavaş yedi yılda kaç tane otobüs almış? Yedi yılda kaç metre metro yapmış? Yedi yılda toplu taşıma adına ne yapmış da, şimdi bin tane otobüs alıp ulaşımı bedava yapacağını söylüyor? Yedi yılda hangi sözünü yerine getirdi de bugün hala insanları kandırmaya yelteniyor?”