Uyuşturucu, gayrimeşru ilişki, sapkınlık, mukaddesat düşmanlığı...Kemalist ahlak mide bulandırıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Her fırsatta mütedeyyin kesime kin kusan ve münferit hadiseler üzerinden “Kemalistlerin ayakları yere basan sağlam bir ahlak anlayışı” olduğu yalanını öne süren laikçi azınlığın maskesi bir kez daha düştü. Malum zihniyetin sözde topluma ‘rol model’ olarak pazarladığı, özel hayatlarında zerre kadar utanma duygusu taşımayan, sürekli sevgili değiştirerek nikâhsız ilişkiyi özendiren, sanat adına çıplaklığı ve fuhşiyatı normalmiş gibi gösteren sanat sepet tayfasına bir kez daha uyuşturucu rezaletiyle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında; yerel seçimlerde muhalefetten yana oyunun rengini belli eden oyuncu İrem Sak ile LGBT propagandasıyla bilinen Danla Bilic ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün ise adresinde bulunamadığı belirlenirken Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HANİ KEMALİSTLER AHLAKÇIYDI

Geçtiğimiz Ekim ayında da İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Deren ve Derin Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin benzer gerekçelerle gözaltına alınması, malum zihniyetin göklere çıkardığı Kemalist ahlakın nasıl mide bulandırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi mahallelerini görmezden gelen bazı fondaşlar ise, ismi skandallarla anılan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi münferit isimler üzerinden muhafazakâr camiayı hedef almıştı. “Sağcılık ahlaksızlıktır” ifadeleri yüzünden tutuklanan Enver Aysever’in ardından devreye giren Nevşin Mengü, erkek kardeşi kokainden gözaltına alındığı halde, “Kemalistler daha ahlakçıdır. Daha ayakları yere basan bir ahlak bir aile anlayışı var” diyerek kurnazlığına soyunmuştu.

100 YILLIK BATICI LAĞIM PATLADI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Gün geçmiyor ki Batıcı hayat tarzını benimsemiş laik kesimden bir lağım patlamasın. Dünyada toplumların gelişmesine katkı sunan sanat ve sanatçılar, bizde ahlaksızlığa kapı aralıyor. Bu yeni de değil. 100 yıldır toplumumuz, bu buhranı azgın azınlığın elinde yaşmakta. Kendilerine Batı normlarını ve hayat tarzını referans alan bu Kemalist anlayış elinde şekillenen sözde sanat camiası, halkımıza ne kadar ahlaksızlık varsa onu pompalıyor. Son soruşturma kendilerini üstün gören Kemalist-seküler azınlığın gerçekte nasıl pislik içinde yüzdüğünü açıkça gösteriyor. Bu yetmiyormuş gibi halkın iradesine parmak sallayan bu kesimin maalesef kökü kurutulamıyor! Bu kesim için hiçbir değer yık! Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi; Haliç’in neresinden su alırsanız alın hepsi aynı.”

PARLATILAN KARANLIK HAYATLAR

Sosyolog İsmail Öz de, şu görüşleri dile getirdi: “Bir tarafta futbol ve bahis meseleleri, diğer tarafta ise gazeteci ve sanatçı çevreleriyle ilgili sürekli gündeme gelen uyuşturucu, kadın ve benzeri olaylar var. Bütün bunlar, gerçek anlamda bir çürümeye işaret ediyor. Bu alanlarda ciddi bir yozlaşma boyutu ortaya çıkıyor ve bunlar öyle kolayca geçiştirilebilecek meseleler değil. Çünkü bu kişiler, bu zihniyetle toplumumuza rol model olarak sunuluyor. Bu gerçeklik üzerinden baktığımızda, örneğin Yusuf Güney meselesi karşımıza çıkıyor. Toplumda bir dönem muhafazakâr kesime yakın gibi duran, belli bir kabul görmüş bir isimdi. Bu bile başlı başına dayatmanın tipik bir örneği. Cam fanuslar içinde parlatılarak sunulan bu hayatların, aslında ne kadar çirkin ve karanlık yönleri olabildiğini görmüş oluruz.”

BUNLARIN GELECEKLERİ YOK

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise şunları kaydetti: “Bu arkadaşlar gelecekten yoksun oldukları için hayatı anlamlandırma konusunda ellerinde tek bir argüman kalıyor: Günü yaşamak değil, haz. Başka tutunacakları bir şeyleri yok. Ancak bu hazlar bitmiyor, derken mesele büyüyor. Türkiye Ceza Hukuku’na göre esrar, eroin, kokain, LSD ve benzeri maddelerin tamamı suçtur. Dolayısıyla kullanan da suçludur. Mesele, geleceğe sahip olanlarla geleceği olmayanlar arasındaki farktır. Geleceğiniz varsa dünya anlamlıdır. Geleceğiniz yoksa bir anlam krizi yaşarsınız. Bizim geleceğimiz var. Biz geleceğe inanıyoruz; sadece bu dünyayla sınırlı olmayan bir geleceğe. Ve ayna zamanda geleceğin yargısına da inanıyoruz.”