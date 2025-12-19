İsrail’i kınıyorlar, Türkiye’deki İsrail muhibleri ile ortak oluyorlar! Onlarla yüzleşmeden ne Gazze savunulabilir ne de…

ALİ KARAHASANOĞLU

Türkiye’de mi siyaset yapıyorsunuz?

Türkiye’de mi iktidara gelmek istiyorsunuz?

Yoksa, “Dostlar alışverişte görsün” diye mi, konuşuyorsunuz..

Sözüm, DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerine..

TBMM içinde grup konuşması yapabilmek için, kendi aralarında bir parti daha kurmuşlar, adını da Yeni Yol Partisi koymuşlar..

Üç partinin genel başkanı da, sıra ile TBMM Grup toplantısında konuşuyorlar..

Konuşmayı bitirdikten sonra, başları göğe ermiş gibi, büyük bir sevinçle, yerlerine oturuyorlar..

Ne diyorlar, Türkiye siyaseti hakkında, İsrail’in Gazzeliye yaptığının benzerini, Türkiye’deki mazlum insanlara yapmak isteyenlere karşı ne diyorlar?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmaya başlıyor:

“Son iki yılda ve özellikle son bir haftada yaşananlar D-8’in önemini gösteriyor.”

Benim önümde o an, Cumhuriyet gazetesi var..

Manşeti, “Camide vaaz, okulda silah.”

Ben istiyorum ki, Sayın Arıkan, Türkiye’deki İsrail muhiblerini ifşa etsin: “Siz nasıl mahluklarsınız.. Bu ülkenin yüzde 90’dan fazlası müslüman. Sizdeki cami rahatsızlığı nedir? Sizdeki vaaz rahatsızlığı nedir” desin..

Demiyor.

“D-8 diyor.”

Eeee?

D-8’e, “Camide vaaz, okulda silah” manşetini atanlarla mı gireceksiniz?

“Eğitim dinselleştiriliyor” diyenlerle kolkola, D-8’e gireceğinizi mi sanıyorsunuz?

Bitmiyor, hemen yanıbaşında, aynı partiden milletvekili seçildikleri CHP’nin Hasan Öztürkmen isimli vekili, “Cemaatlerin vergi zararı katlanıyor” diyor..

Eeee?

Mahmut bey, nedir bu iş?

Seçime birlikte girdiniz..

İttifak yaptığınız CHP’li vekil, cemaatlere hakaret ediyor. Paraların cemaatlere gittiğini söylüyor.. Bunun engellenmesi gerektiğini söylüyor.

İsrail’in HAMAS için söylediklerini, CHP’li vekil, Türkiye’deki dindar insanlar için söylüyor..

Boş mu verelim bunları.

Önemli olan D-8 mi?

CHP’li vekilin söylediklerinin hiçbir kıymet-i harbiyesi yok mu?

Yoksa, bunları konuşmak işinize mi gelmiyor..

Mahmut bey, “İsrail, ‘hiç olmadığı kadar’ zayıf” diyerek devam ediyor..