Yaşından büyük suç kaydı var!
Gündem

Yaşından büyük suç kaydı var!

Yeniakit Publisher
DHA

İstanbul'da alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çalan hırsız yakalandı. 28 yaşındaki hırsızın 39 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yaşanan cep telefonu ve çanta hırsızlıklarının ardından şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin incelemelerinde alışveriş yaptıkları sırada mağdurların cep telefonlarının çalındığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde mağdurun arkasında bir süre bekleyen şüphelinin, bir anlık boşluktan faydalanarak montun cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü.

 

39 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli S.E., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan S.E.'nin 39 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi. S.E.'nin 7 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında 6 cep telefonunun yanı sıra içinde para ziynet eşyalarının bulunduğu çantaları çaldığı belirtildi. Hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

