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Gündem Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm' deyip açıkladı
Gündem

Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm' deyip açıkladı

Türkiye dün akşam ekonomideki 6 yeni düzenleme ile tanıştı. Ancak o düzenlemelerin ne olduğuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dahil hiçbir ekonomi kurmayı çıkıp açıklama yapmadı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'üzgünüm' deyip bu durumu eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 12:05:00 -
Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm' deyip açıkladı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine ilişkin olarak, hükümeti eleştirdi. "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" diyen Tayyar, 'üzgünüm' ifadelerini kullandı.

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!" dedi. 

 

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Yorumlar

Gülay

Şamil tayyar doğru söylemiş ortada bir karar açıklama yok maliye bakanlığı haber geçiyor bu piyasayı manipüle etmeye çalıştı hükümet döviz fiyatlarıyla oynamak için ama yapamadılar hükümet resmen halkını keriz yerine koymaya çalışıyor bir kere yaptınız ikinci kez yapamayacaksınız

Putsavar

Bir git ya, iki de bir kafayı çıkartıyorsun, senin skandalların dışında hiçbir işini hatırlamıyorum.
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