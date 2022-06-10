Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm' deyip açıkladı
Türkiye dün akşam ekonomideki 6 yeni düzenleme ile tanıştı. Ancak o düzenlemelerin ne olduğuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dahil hiçbir ekonomi kurmayı çıkıp açıklama yapmadı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'üzgünüm' deyip bu durumu eleştirdi.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine ilişkin olarak, hükümeti eleştirdi. "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" diyen Tayyar, 'üzgünüm' ifadelerini kullandı.
Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!" dedi.