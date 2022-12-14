Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu çağrısı: Bu karar verilmeli
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması öncesinde çarpıcı bir paylaşım yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, hakkında siyasi yasak talep edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve hakkında siyasi yasak talep edilen bugünkü duruşması öncesinde AK Parti MKYK Üyesi Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tayyar, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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