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Gündem Şamil Tayyar’dan dikkat çeken zam çıkışı: Kızmaya hakkımız yok
Gündem

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken zam çıkışı: Kızmaya hakkımız yok

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş düzeyde artan market fiyatlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:08:00 -
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken zam çıkışı: Kızmaya hakkımız yok

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, eşya fiyatlarında meydana gelen artış sonrasında zincir marketlere tepki gösterdi.

Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Zincir marketler ne yapsa yeridir, kızmaya hakkımız yok!

Yaptıkları 1 değil 2 değil.

3/5 denetçiyle, 3/5 kuruşluk cezayla ıslah olacaklarını düşünmek hataydı.

Maalesef, sosyal dokuyu tahrip eden, siyaseti vesayet altına alan bu tekelci yapının zincirleri kırılamadı.

Üzgünüm!"

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Yorumlar

Kunta Kinte

Getirin şu sandığı be Tayyar usta. Zincirler nasıl kırılır millet göstersin.
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099

lnsaAllah altarnatif marketler açılarak kanaatkar bir kar ile surumden kazanarak " bu fırsat cilarin müşterileri kaçar.
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