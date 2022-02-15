Şamil Tayyar’dan dikkat çeken zam çıkışı: Kızmaya hakkımız yok
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş düzeyde artan market fiyatlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, eşya fiyatlarında meydana gelen artış sonrasında zincir marketlere tepki gösterdi.
Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Zincir marketler ne yapsa yeridir, kızmaya hakkımız yok!
Yaptıkları 1 değil 2 değil.
3/5 denetçiyle, 3/5 kuruşluk cezayla ıslah olacaklarını düşünmek hataydı.
Maalesef, sosyal dokuyu tahrip eden, siyaseti vesayet altına alan bu tekelci yapının zincirleri kırılamadı.
Üzgünüm!"