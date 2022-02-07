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Gündem Şamil Tayyar’dan dikkat çeken paylaşım: Aksini düşünmek bile istemem
Gündem

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken paylaşım: Aksini düşünmek bile istemem

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, gelen zamların ardından yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 08:01:00 -
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken paylaşım: Aksini düşünmek bile istemem

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabından gündeme dair paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşümek bile istemem" dedi.

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Yorumlar

099

Sayin tayyar doru söylemiş. Elekrik te sokak lambaları sensörlü olmalı lüzumsuz olarak boşuna güneş dogana kadar yanan lambanın faturası kime kesiliyor.
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celil evciman

E yani ben de aksini düşünmek istemiyorum. Ancak dolar 18 tl ye geldiğinde dolar yükseldi,akaryakıt dolarla alınıyor gerekçesiyle akaryakıta gelen zamlar,dolar dolar 13.50 lere gerilediğinde neden geri çekilmiyor ve hala da hergün zamlanıyor?? Hükumet buna mutlaka hakkaniyetli bir şekilde çözüm bulmalı.Aksi takdirde hükümeti devirecek olan sadece tencere değil,elektrik,su doğalgaz ve akaryakıt olacak..
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