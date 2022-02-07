Şamil Tayyar’dan dikkat çeken paylaşım: Aksini düşünmek bile istemem

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabından gündeme dair paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşümek bile istemem" dedi.