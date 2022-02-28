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Siyaset Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler: Bu isimlerden AK Parti'ye katkı gelmez
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler: Bu isimlerden AK Parti'ye katkı gelmez

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:29:00 -
Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler: Bu isimlerden AK Parti'ye katkı gelmez

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medyada bazı isimlerin partisi ile anıldığını ve bu isimlerden kendilerine hayır gelmeyeceğini ifade etti.

Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir." dedi.

Eski vekil Tayyar geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki belirsiz tutumuna ilişkin gönlünde yatan adayı açıklamıştı.

Tayyar açıklamasında, "CHP'li Engin Altay, CHP'lilerin gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylemiş. Bizim de öyle. Kalp kalbe karşıymış" demişti.

 

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