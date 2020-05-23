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Şamil Tayyar paylaştı! İşte iki farklı kabir ziyareti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in anne ve babalarının kabir ziyaretinde çekindikleri fotoğrafları paylaştı ve usül farkına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:25:00 -
Şamil Tayyar paylaştı! İşte iki farklı kabir ziyareti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in anne ve babalarının kabir ziyaretinde çekindikleri fotoğrafları paylaştı.

CHP'li Belediye Başkanı'nın şemsiyesini tutturduğu korumasının yağmurda sırılsıklam olduğu gözlenirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise şemsiyesini kendi tuttuğu görüldü.

Şamil Tayyar paylaşımında, "Mezarlık ziyaretlerinden yansıyan iki fotoğraf. İlkinde Cumhurbaşkanımız, diğerinde CHP’li başkan dua ediyor. Duada buluşmak kıymetli, dilerim usulde de buluşuruz birgün." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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