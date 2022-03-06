Şamil Tayyar, hem zincir marketleri hem partisini eleştirdi
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları katlanırken, vatandaş yağ için uzun kuyruklar oluşturdu. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki gösterdi.
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları katlanırken, vatandaş yağ için uzun kuyruklar oluşturdu. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki gösterdi.
Marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulunan Tayyar, "Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim" paylaşımı yaptı.