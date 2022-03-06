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Gündem Şamil Tayyar, hem zincir marketleri hem partisini eleştirdi
Gündem

Şamil Tayyar, hem zincir marketleri hem partisini eleştirdi

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları katlanırken, vatandaş yağ için uzun kuyruklar oluşturdu. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 13:13:00 -
Şamil Tayyar, hem zincir marketleri hem partisini eleştirdi

 

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları katlanırken, vatandaş yağ için uzun kuyruklar oluşturdu. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki gösterdi.

Marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulunan Tayyar, "Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim" paylaşımı yaptı. 

 

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Yorumlar

Cemil Günaydın

Benim evime asgari ücretin 2 katından fazlası geçiyor. Ben alabiliyorum fakat asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz nasıl alacak Onların çocukları insan degil mi bu ülkenin geleceği degil mi. Sağlıklı toplum sağlıklı ve güçlü bireylerden oluşur. Hükumet bu konularda çok pasif Zincir marketleri suçluyor fakat Tarim kredi marketlerde de fiyat aynı
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Neşe

Bu alçaklara hem hapis cezası hem de mallarına el koyması gerek devletin . Devlet devletliğini yapmalı . Bu normal bir pahalılık değil organize bir fahiş pahalılık.
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