Samet'in yeni takımı bakalım kim olacak?

Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın ile ilgilenen Fenerbahçe'ye şok. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'de oynamak istememesi bu transferi zora soktu. Trabzonsporlu olduğu bilinen Samet Akaydın'ın sarı-lacivertlilerde oynamak istemediği ve Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.

Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın, adım adım Galatasaray'a gidiyor. 10 yaşında Trabzon İdmanocağı'nda futbolculuk kariyerine başlayan Akaydın, geçmiş röportajlarında da hayalinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu söylemişti. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya kendisinden ret cevabı geldi.

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'yi reddetmesinden sonra, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak Galatasaray ile bu hafta görüşeceği öğrenildi. İzinli olarak İstanbul'a gidecek yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı aktarıldı.

Adana Demirspor formasıyla dikkat çeken Akaydın'ı Beşiktaş'ta yakından takip ediyor. Birçok talibi olan yıldız oyuncunun tercihini nereden yana kullanacağı merak konusu olmuş durumda...