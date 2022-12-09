Samet transferi yılan hikayesine döndü bile...

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, listenin ilk sırasında yer alan isimlerden biri Adana Demirspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydın olmuştu. Sarı-Lacivertli formayı giyip giymeyeceği merak konusu olan Akaydın için Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan oldukça ilginç bir çıkış gelirken, herkes şaşkına döndü.

Bu sezon Jorge Jesus ile müthiş bir uyum yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla, çalışmalar hız kazanmış durumda. An itibarıyla topladığı 29 puanla lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, transfer listesine birçok ismi alırken, ismi en yüksek sesle anılan oyuncu ise Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın olmuştu.

Fenerbahçe'ye gideceği iddiaların ayyuka çıkmasının ardından konuyla alakalı Twitter'da bir taraftar, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek "Başkanım doğru mudur?" şeklinde bir soru yöneltirken, Sancak "Doğru olup olmadığı devre arası transfer döneminde belli olur." şeklinde cevabını vermişti.

Beşiktaş için de Samet Akaydın iddiaları ortaya atılırken Sportif Direktör Ceyhun Kazancı "Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Adana Demirspor'un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella Fanatik'e verdiği bir röportajda konuyla alakalı oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İtalyan teknik adam; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan oyuncuları Samet Akaydin ile ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık" diyen Montella sözlerine şöyle devam etti... "Ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil" dedi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maça çıkan Akaydın, 1 gol kaydetti. Öte yandan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi ve Çekya ile oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.