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Spor Samet Aybaba ve Aboubakar restleşti! Beşiktaş'ta ortalık karıştı
Spor

Samet Aybaba ve Aboubakar restleşti! Beşiktaş'ta ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 10:44:00 -
Samet Aybaba ve Aboubakar restleşti! Beşiktaş'ta ortalık karıştı

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde taraftarların tepkisi sonrası, "İstenmediğim yerde durmam" diyerek yönetime restini çekti. Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Kamerunlu golcüye verdiği cevap ise gündem oldu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktıktan sonra geri affettiği yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde de taraftarlardan tepki alınca takımda kalmaya pek sıcak bakmıyor.

"Kalmakta ısrarcı olmayacağım"

Fanatiğin haberine göre, derbi sonrası yönetime ve takım arkadaşlarına dert yanan Aboubakar, "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" dedi.

Samet Aybaba: İşini yap

Aboubakar'ın bu sözlerinden Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba da haberdar oldu. Aboubakar ile görüşen Aybaba Kamerunlu golcüye, "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek" diye cevap verdi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 25 resmi maça çıkan Aboubakar, söz konusu maçlarda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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