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Spor Samet Aybaba ilk kez konuştu: Böyle bir şey olamaz
Spor

Samet Aybaba ilk kez konuştu: Böyle bir şey olamaz

Samet Aybaba, Adana Demirspor'la yolları ayırmasının ardından ilk kez konuştu. Deneyimli teknik direktör, Balotelli'yle yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 22:58:00 -
Samet Aybaba ilk kez konuştu: Böyle bir şey olamaz

Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'de 3. haftanın sonunda takımla yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik direktör ayrılığın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir şey olamaz"

Fanatik'e konuşan Samet Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi. Ortam bizim çalışmamıza elverişli halden çıktı. Başarılar diliyorum. Taraftar hep kalbimizde olacak" ifadelerini kullandı.

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