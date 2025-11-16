  • İSTANBUL
Dünya Şam'da önemli görüşme
Dünya

Şam'da önemli görüşme

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şam'da önemli görüşme

Yıllarca Suriye’deki teröristleri radikal şekilde destekleyen ve Türkiye’nin PKK/YPG/PYD’ye yönelik meşru operasyonlarını lekelemek için elinden geleni ardına koymayan Fransa, dikkat çeken bir hamle yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın siyasi danışmanı Anne-Claire Legendre, YPG/SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmek istendiği süreçte, Şam’a gelerek Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Suriye Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, görüşmede Suriye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak ilgi alanlarına ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Haberde, Şeybani'nin Legendre'yi Şam'da kabul ettiği ve tarafların karşılıklı çıkarlara hizmet edecek işbirliği alanlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Aralık 2024'te Beşşar Esed yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimi, bölgesel ve uluslararası düzeyde diplomatik açılım ve işbirliğini artırma politikası izliyor.

1
Yorumlar

Ali

Şaklabani den medet uman ülke....
