  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sosyal Medya Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti
Sosyal Medya

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Maltepe, D-100 Karayolu’nda kazaya müdahale eden trafik polisine, yolu kapattığı sırada sol şeritten hızla gelen bir motosiklet çarptı. Olayın ardından kazaya yardım için karşı şeritte duran motosiklete de arkadan başka bir motosiklet çarptı. Peş peşe yaşanan bu tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe, D-100 Karayolu'nda kazaya müdahale eden trafik polisine, yolu trafiğe kapattığı sırada sol şeritten hızla gelen motosiklet çarptı. Kazaya yardım etmek için karşı şeritte duran motosiklete de arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Peş peşe yaşanan kazalar kameraya yansıdı.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı. Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

 İlk kazda yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı
Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Dünya

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Adana’da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Adana’da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Gündem

Adana’da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı
ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

Dünya

ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23