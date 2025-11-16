Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti
Maltepe, D-100 Karayolu’nda kazaya müdahale eden trafik polisine, yolu kapattığı sırada sol şeritten hızla gelen bir motosiklet çarptı. Olayın ardından kazaya yardım için karşı şeritte duran motosiklete de arkadan başka bir motosiklet çarptı. Peş peşe yaşanan bu tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı. Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.
İlk kazda yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)
