Yıllarca medya dünyasındaydı! İstanbul hengâmesinden kaçtı, şimdi köyde hayvancılık yapıyor
İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak Kırıkkale'deki köyünde küçükbaş hayvancılığına başlayan Mehmet Özmen, şehir stresinden sıyrılıp doğayla iç içe yaşamın kendisine büyük bir huzur ve özgürlük kattığını söyledi. Büyükşehirde medya sektöründe geçen yılların ardından köye yerleşmenin hayatında büyük değişim oluşturduğunu anlatan Özmen, "Burada nefes alıyorum, herkes fırsat bulursa köy yaşamını mutlaka denesin" dedi.