Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı, İddialar! Adeta duvara çarptı! Üstü kapalı tehdit

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın Demokratlarla ilişkisinin soruşturulması talebine olumlu yanıt verdi. Cinsel saldırı iddia edildi. Trump'ın hedefindeki isimler arasında olan Bill Clinton'u adeta duvara çarptı!

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talebi ile Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un, cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein ile bağlantılarının soruşturulacağını doğruladı.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Sayın Başkan. New York Güney Bölgesi Federal Savcısı Jay Clayton, ülkenin en yetenekli ve en güvenilir savcılarından biridir ve bu süreci yürütmesi için ondan görevi devralmasını istedim. Her konuda olduğu gibi, Bakanlık bu meseleyi de Amerikan halkına yanıtları sağlayabilmek için ivedilik ve dürüstlükle yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Trump: Epstein Demokratların sorunu! Halkı ikiye böldü!

Kendisi de Epstein dosyası nedeniyle tartışmaların odağında olan Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Clinton'ın yanı sıra eski eski Hazine Bakanı Larry Summers, LinkedIn kurucusu Reid Hoffmann, bankacılık devi JPMorgan Chase ve "daha birçok kişi ve kuruma" işaret ederek "Kayıtlar, bu adamların ve daha birçok kişinin Epstein ile hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdiğini ve onun 'adasında' bulunduğunu gösteriyor" demişti.

Epstein'ın bir Demokrat olduğunu söyleyen ve bu nedenle "Demokratların sorunu olduğunu" öne süren Trump, "Hepsi onu tanıyor. Trump'la vakit kaybetmeyin. Yönetmem gereken bir ülke var" ifadelerini kullandı.

2019'da hücresinde ölü bulunan Epstein ve hala cezaevinde olan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell

Çok sayıda çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunmak, bazılarını da arkadaşlarına ve iş ortaklarına göndermekle suçlanan iş insanı Epstein, 2019'da New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Eski yatırım bankacısına yönelik skandal, ilk patlak verdiğinde ABD'nin elit çevrelerini derinden sarsmıştı.

1
