Apple'da devir teslim hazırlığı: 4 trilyon dolarlık şirketi kim yönetecek? İşte en güçlü aday

Teknoloji devi Apple, Tim Cook'un rekor satışlar ve başarılı ürün stratejileriyle geçen döneminin ardından, yönetimdeki geçiş için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. FT'nin kaynaklarına dayandırdığı raporlar, şirketin mevcut başarılı performansına rağmen, üst düzeyde yetki planlamasının yoğunlaştığı belirtildi.

EN GÜÇLÜ ADAY: JOHN TERNUS

FT'nin kaynaklarına göre, Apple'ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un koltuğunu devralması en muhtemel aday olarak öne çıkıyor. Ancak, “henüz nihai bir karar verilmediği” de belirtiliyor. Ternus, son dönemde Apple'ın kilit ürün lansmanlarında sıkça yer alması ve operasyonel alandaki yeni sorumlulukları devralmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

APPLE’DA TİM COOK SONRASI İÇİN HAZIRLIK

Rapor, Apple'ın halefiyet çabalarını neden hızlandırdığına dair kesin bir neden sunmasa da, bu hamlenin şirketin mevcut performansıyla ilgili olmadığının altını çiziyor. Haberde, rekor satışların beklendiği kritik yıl sonu tatil dönemi öncesinde bile bu planlamanın hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor.

FT'ye yakın kaynaklar, hazırlıkların yoğunlaşmasına rağmen “herhangi bir duyurunun zamanlamasının değişebileceği” uyarısında da bulundu. Şirketin, kritik tatil dönemini kapsayan bir sonraki kazanç raporunu sunacağı Ocak ayının sonundan önce yeni bir CEO ismini açıklaması beklenmiyor.

Bu rapor, eski Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams'ın Temmuz ayında duyurduğu emeklilik kararının ardından Apple'daki son günlerini geçirmesinden sadece saatler sonra geldi. Williams, operasyonel liderliği bu yılın başlarında Sabih Khan'a devretmişti ve kalan sorumlulukları da Ternus dahil olmak üzere diğer üst düzey yöneticiler arasında yeniden paylaştırılmıştı.

Ayrıca Apple, kısa süre önce Uzun süredir Finansman Şefi olan Luca Maestri'nin görevini bırakması ve yerine şirketin Finansal Planlama ve Analizden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kevan Parekh'in geçmesiyle bir CFO geçişi de yaşamıştı.

Okuyucuların yorumlarında, Tim Cook'un Steve Jobs sonrası dönemi başarıyla yöneterek Apple'ı bir teknoloji devine dönüştürdüğü ve Apple Silicon gibi önemli başarılara imza attığı vurgulanıyor. Ancak, Cook'un halefine bırakacağı en büyük zorluğun, şirketin Çin'e olan derin bağı ve yapay zeka (AI) alanındaki konumu olacağı belirtiliyor.