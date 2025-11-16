  • İSTANBUL
Son Haberler

ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Teknoloji

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple'da devir teslim hazırlığı: 4 trilyon dolarlık şirketi kim yönetecek? İşte en güçlü aday

Apple, CEO Tim Cook'un görev devri için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri halefiyet planlamasını "son zamanlarda yoğunlaştırdı." Şirkette rekor satış dönemine rağmen gündem değişmedi. Cook’un halefini bekleyen en büyük zorluk Çin ve yapay zeka olacak. Adaylar belli oldu. Peki 4 trilyon dolarlık şirketi kim yönetecek? İşte en güçlü aday

Teknoloji devi Apple, Tim Cook'un rekor satışlar ve başarılı ürün stratejileriyle geçen döneminin ardından, yönetimdeki geçiş için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. FT'nin kaynaklarına dayandırdığı raporlar, şirketin mevcut başarılı performansına rağmen, üst düzeyde yetki planlamasının yoğunlaştığı belirtildi.   

EN GÜÇLÜ ADAY: JOHN TERNUS

FT'nin kaynaklarına göre, Apple'ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un koltuğunu devralması en muhtemel aday olarak öne çıkıyor. Ancak, “henüz nihai bir karar verilmediği” de belirtiliyor. Ternus, son dönemde Apple'ın kilit ürün lansmanlarında sıkça yer alması ve operasyonel alandaki yeni sorumlulukları devralmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

APPLE’DA TİM COOK SONRASI İÇİN HAZIRLIK

Rapor, Apple'ın halefiyet çabalarını neden hızlandırdığına dair kesin bir neden sunmasa da, bu hamlenin şirketin mevcut performansıyla ilgili olmadığının altını çiziyor. Haberde, rekor satışların beklendiği kritik yıl sonu tatil dönemi öncesinde bile bu planlamanın hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor.

FT'ye yakın kaynaklar, hazırlıkların yoğunlaşmasına rağmen “herhangi bir duyurunun zamanlamasının değişebileceği” uyarısında da bulundu. Şirketin, kritik tatil dönemini kapsayan bir sonraki kazanç raporunu sunacağı Ocak ayının sonundan önce yeni bir CEO ismini açıklaması beklenmiyor.

Bu rapor, eski Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams'ın Temmuz ayında duyurduğu emeklilik kararının ardından Apple'daki son günlerini geçirmesinden sadece saatler sonra geldi. Williams, operasyonel liderliği bu yılın başlarında Sabih Khan'a devretmişti ve kalan sorumlulukları da Ternus dahil olmak üzere diğer üst düzey yöneticiler arasında yeniden paylaştırılmıştı.

Ayrıca Apple, kısa süre önce Uzun süredir Finansman Şefi olan Luca Maestri'nin görevini bırakması ve yerine şirketin Finansal Planlama ve Analizden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kevan Parekh'in geçmesiyle bir CFO geçişi de yaşamıştı.

Okuyucuların yorumlarında, Tim Cook'un Steve Jobs sonrası dönemi başarıyla yöneterek Apple'ı bir teknoloji devine dönüştürdüğü ve Apple Silicon gibi önemli başarılara imza attığı vurgulanıyor. Ancak, Cook'un halefine bırakacağı en büyük zorluğun, şirketin Çin'e olan derin bağı ve yapay zeka (AI) alanındaki konumu olacağı belirtiliyor.

1
