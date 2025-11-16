Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

  • İSTANBUL
Son Haberler

ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Gündem

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir servis minibüsü, başka bir araçla çarpıştı ve bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul, Kadıköy’de, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.

Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.

Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili henüz ölü veya yaralı bilgisi geçilmedi.

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
Yarkadaş, CHP’lilerin "delil yok" eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti
Gündem

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Gazeteci Barış Yarkadaş, hırsızlıktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan çıkar amaçlı suç ör..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
