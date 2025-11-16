Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir servis minibüsü, başka bir araçla çarpıştı ve bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul, Kadıköy’de, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.
Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.
Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili henüz ölü veya yaralı bilgisi geçilmedi.