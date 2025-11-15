  • İSTANBUL
Gündem Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı
Gündem

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Suriye’nin orta kesimindeki Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge kaynakları, saldırının ardından güvenlik güçlerinin çevrede geniş çaplı önlem aldığını ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Humus kentine bağlı Um Hareteyn köyünde silahlı bir kişi, oyun salonuna girerek rastgele ateş açtı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından İç Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

