Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı
Suriye’nin orta kesimindeki Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge kaynakları, saldırının ardından güvenlik güçlerinin çevrede geniş çaplı önlem aldığını ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Humus kentine bağlı Um Hareteyn köyünde silahlı bir kişi, oyun salonuna girerek rastgele ateş açtı.
Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından İç Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dünya
