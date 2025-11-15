  • İSTANBUL
Aktüel Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...

5 Temmuz 1993'te PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan ve 33 şehidin verildiği Erzincan'ın Başbağlar Köyü sakinleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın girişimleriyle yaklaşan kış şartları için köy evlerinin tamamına mantolama ısı yalıtım işlemi yapıldı.

5 Temmuz 1993 tarihinde yakılıp yıkılan Başbağlar köyünde dönemin imkanları ile tuğladan inşa edilen evlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile mantolama ısı yalıtım işlemi yapıldı.

Bu yıl düzenlenen 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini anma törenine katılan ve mantolama işlemine vesile olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âla ve emeği geçenlere köy halkı teşekkür etti.

