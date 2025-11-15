20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama ise tarihçi Murat Bardakçı’dan geldi.

Bardakçı, Türkiye’nin geleneksel uygulamalarına işaret ederek, şehitler için milli yas ilan edilmesinin tarihsel olarak yerleşmiş bir uygulama olmadığını söyledi. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Türkiye’nin tarihinde, şehitler için milli yas ilan edilmesi gibi bir geleneğin bulunmadığını ifade etti.

Dini inanca göre şehadetin en yüce makam olduğunu vurgulayan Bardakçı, “Bu makama ulaşanların ardından matem tutulmaz” dedi.

Toplumsal tartışmaların sağlıklı yürütülmesi için, “geçmişi ve gelenekleri bilen, düşünerek konuşan siyasetçilere ihtiyaç olduğunu” belirtti.

Kaza sonrası toplumda oluşan büyük üzüntü sürerken, milli yas tartışmaları da farklı görüşlerle devam ediyor.