20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi!

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama ise tarihçi Murat Bardakçı’dan geldi.

Bardakçı, Türkiye’nin geleneksel uygulamalarına işaret ederek, şehitler için milli yas ilan edilmesinin tarihsel olarak yerleşmiş bir uygulama olmadığını söyledi. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Türkiye’nin tarihinde, şehitler için milli yas ilan edilmesi gibi bir geleneğin bulunmadığını ifade etti.

Dini inanca göre şehadetin en yüce makam olduğunu vurgulayan Bardakçı, “Bu makama ulaşanların ardından matem tutulmaz” dedi.

Toplumsal tartışmaların sağlıklı yürütülmesi için, “geçmişi ve gelenekleri bilen, düşünerek konuşan siyasetçilere ihtiyaç olduğunu” belirtti.

Kaza sonrası toplumda oluşan büyük üzüntü sürerken, milli yas tartışmaları da farklı görüşlerle devam ediyor.

1
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Gündem

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Ardahan’ın Göle ilçesinde 1984’te yaşanan olay, köylülerin yıllarca anlattığı bir efsaneye dönüştü. Koyun sürüsünün belirli bir noktadan geç..
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
