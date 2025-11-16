33 bin litre sahte akaryakıta el konuldu

Yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yaptı ve burada 18 bin litre daha sahte akaryakıt buldu.

33 BİN LİTRE SAHTE AKARYAKITA EL KONULDU

Toplam 33 bin litre sahte akaryakıta el konulurken, söz konusu iki tesise 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.