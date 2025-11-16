  • İSTANBUL
33 bin litre sahte akaryakıta el konuldu
Gündem

33 bin litre sahte akaryakıta el konuldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
33 bin litre sahte akaryakıta el konuldu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlara 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretildiği ve bu ürünlerin farklı şehirlere sevk edildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yaptı ve burada 18 bin litre daha sahte akaryakıt buldu.

33 BİN LİTRE SAHTE AKARYAKITA EL KONULDU

Toplam 33 bin litre sahte akaryakıta el konulurken, söz konusu iki tesise 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

