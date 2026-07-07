  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti! 12 Dev Adam’dan namağlup zafer! Türkiye ikinci tura lider gidiyor 17 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu "İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme 17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı Ekrem İmamoğlu casusluk davasında ara karar açıklandı Mora’da tahliye kararı verildi! Yunanistan’da alevler köye dayandı Afyonkarahisar'da iki il başkanı görevi bıraktı
Dünya Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Dünya

Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Suriye'nin başkenti Şmm'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konaklamasının planlandığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Reuters muhabiri, art arda patlama sesleri duyulduğunu ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Suriye medyası, patlama esnasında Macron'un, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini belirtti.

Ayrıntılar gelecek…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23