Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'nin başkenti Şmm'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konaklamasının planlandığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Reuters muhabiri, art arda patlama sesleri duyulduğunu ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.
Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Suriye medyası, patlama esnasında Macron'un, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini belirtti.
Ayrıntılar gelecek…