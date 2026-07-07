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Yaşam Baba mesleği diyerek anlatmıştı! Ihlamur ağacından düşüp ağır yaralandı
Yaşam

Baba mesleği diyerek anlatmıştı! Ihlamur ağacından düşüp ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
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Bursa Karacabey'de geçen hafta ıhlamur hasadı sırasında “baba mesleği” diyerek ağaçlara tırmanışını anlatan 54 yaşındaki Vural Ala, ağaçtan düşüp ağır yaralandı.

Bursa’da geçen hafta ıhlamur hasadı sırasında kameralara konuşan Vural Ala, bu kez aynı iş için gittiği ormanda yaralı halde bulundu.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vural Ala, evinden çıkarak ıhlamur toplamak amacıyla mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uzun süre eve dönmeyen ve telefonla da kendisine ulaşılamayan Vural Ala'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek ormanda arama çalışması başlattı. Arama sırasında önce Vural Ala'nın traktörünü bulan aile, çevrede yaptığı aramaları genişletti. Bir süre sonra Vural Ala, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, Vural Ala'nın ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Vural Ala, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Ala, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

 

Ala'nın geçtiğimiz hafta yapılan ıhlamur hasadı haberinde ise ağaca tırmandığı, yapılan röportajda ise "35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu" dediği ortaya çıktı.

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