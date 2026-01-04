Şam'da gece yarısı patlama sesleri! Mezze Askeri Havaalanı çevresi roketlerle vuruldu
Suriye'nin kalbi Şam, 2026 yılının ilk günlerinde şiddetli patlama sesleriyle sarsıldı. Başkentin batısında yer alan ve rejimin en kritik askeri noktalarından biri olarak bilinen Mezze Askeri Havaalanı çevresine kimliği henüz belirlenemeyen odaklar tarafından roket saldırısı düzenlendi.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, başkentte güçlü bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi.
Patlamanın, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşlenen bir roketin Mezze Havaalanı çevresine düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
SALDIRIDA HASAR OLUŞTU
Saldırıda hasar oluştuğu, olayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Şam'da Mezze Askeri Havaalanı çevresine 9 Aralık 2025'te roket saldırısı olmuş, İçişleri Bakanlığı Kefersüse bahçelerinde roket rampası ele geçirildiğini açıklamıştı.