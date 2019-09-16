Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapmak mümkün. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte şambali tarifi

Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı irmik

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

4 ,5 su bardağı şeker

3 ,5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.

Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.

Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.

Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.

Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

Şerbeti

Tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.

Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.

4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.