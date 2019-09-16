0553 313 94 23

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapmak mümkün. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte şambali tarifi

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:56
Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapmak mümkün. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte şambali tarifi

Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı şeker
1 kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

4 ,5 su bardağı şeker
3 ,5 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.

Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.

Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.

Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.

Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

Şerbeti

Tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.

Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.

4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:56
  1. İzmir
  2. şambali tatlısı
  3. şambali
  4. şambali nasıl yapılır
  5. şambali tarifi
  6. şambali tatlısı tarifi
  7. şambali tatlısı nasıl yapılır
  8. şam baba tatlısı
  9. şam baba tarifi
  10. şambali şerbeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava durumu
    1. Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava..
    2. Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    3. Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı?..
    4. Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası
    5. Sudan ile Eritre ilişkileri..
    6. Fırında balık nasıl yapılır? Fırında..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Hikmet Karaman: “Bir an önce ligin alt..
    9. Sürekli öğretmen değişince, velilerden..
    10. TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih..
    11. Süt üreticileri maliyetten şikayetçi
    12. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması
    13. Karaman’da kamyonun çarptığı yaşlı..
    14. Bakan Selçuk Van’da
    15. Rusya’da ‘Orta Asya’nın güvenliği’..
    16. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    17. Aramco saldırısının İran..
    18. Futbol: Süper Lig
    19. Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye..
    20. Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
    21. HDP'li başkan tutuklandı
    22. Sivasspor - Trabzonspor maçının..
    23. Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke..
    24. Balıkesir’in meşhur höşmerim tatlısı..
    25. Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1-..
    26. Liderler, Suriye ihtilafına askeri..
    27. Liderler, ABD'nin işgal altındaki..
    28. Suriye'de terörle mücadele kisvesi..
    29. Liderler tarafından Suriye'nin..
    30. Ahilik Haftası kutlamaları başladı
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!