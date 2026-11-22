Gazete, Kim’in ABD’ye Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanıtmaya çalıştığını yazdı. Trump’ın ise Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından siyasi mirasını güçlendirecek bir uluslararası başarı arayışında olduğunu belirtti. Trump’ın geçen haftaki Asya turu öncesinde yardımcılarına Kim’le bir görüşme ayarlamaları için baskı yaptığı aktarıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Kuzey Kore’nin nükleer silahlara sahip bir devlet olarak tanınmasının ABD politikasında bir değişim anlamına geleceğini belirtti. Uzmanlar, nükleer silahlardan vazgeçmesi için baskı yapmadan Kim’le görüşmelere başlamanın bile Washington’ın uzun süredir izlediği politikadan köklü bir sapma olacağını ve Güney Kore, Japonya ile Avrupa’daki müttefikleri arasında kaygı yaratacağını ifade etti. NBC News, Trump’ın perşembe günü yaptığı açıklamada Asya turu sırasında programı çok yoğun olduğu için Kuzey Kore lideriyle görüşemediğini ve ileride bir görüşme yapacaklarını söylediğini aktardı. Trump, “İlişkimiz sürüyor ama görüşmedik” dedi. Kim ile Trump’ın önceki zirvelerinde Pyongyang’ın nükleer programının sınırlandırılması ele alındı ancak somut bir anlaşmaya varılamadı. Kuzey Kore, BM’nin yıllardır uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer cephaneliğini geliştirmeyi sürdürdü, nükleer statüsünü yasal güvenceye aldı ve bu statünün geri döndürülemez olduğunu ilan etti.