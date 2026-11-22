İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyüğü olan Tenerife’ye 1971 yılında sportif avcılığı teşvik etmek amacıyla 11 adet yaban koyunu bırakıldı. Aradan geçen on yılların ardından kontrolsüz biçimde çoğalan hayvanlar, adanın binlerce yıllık doğal dengesini bozarak ekolojik bir krize yol açtı.

1971 YILINDAKİ AVCILIK PLANI NASIL KRİZE DÖNÜŞTÜ?

Tenerife Adası’nın dağlık bölgeleri, muflon olarak da bilinen yaban koyunlarının yaşaması ve üremesi için elverişli koşullar sundu. Adada bu hayvanların nüfus artışını dengeleyecek doğal avcı türler bulunmuyordu. Başlangıçta hayvan sayısını sınırlandıracak kontrol mekanizmalarının öngörülmemesi, popülasyonun hızla büyümesine neden oldu.

ENDEMİK BİTKİ ÖRTÜSÜ TEHLİKE ALTINDA

Yaban koyunlarının oluşturduğu en büyük tehdit, yalnızca Tenerife’de doğal koşullarda yetişen endemik bitkiler üzerinde yoğunlaştı. Kontrolsüz ve yoğun otlatma, özellikle nadir bulunan Teide menekşesi başta olmak üzere yerel bitki örtüsünün yeniden oluşmasını engelledi. Ayrıca hayvanların toprağı sürekli çiğnemesi erozyon süreçlerini hızlandırarak coğrafi izolasyon içinde gelişen ekosisteme zarar verdi.

DAĞLIK ARAZİ POPÜLASYON KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRIYOR

Adanın sarp ve ulaşılması güç dağlık arazilerine kısa sürede uyum sağlayan yaban koyunları, yüksek kesimlere yayıldı. Hayvanların zorlu coğrafi koşullara adapte olması, saha ekiplerinin popülasyon sayımını ve kontrol müdahalelerini fiziksel açıdan güçleştirdi.

İSTİLACI TÜR İLAN EDİLDİ

Yerel doğaya verdiği tahribat nedeniyle yaban koyunu, İspanya'nın istilacı yabancı türler kataloğuna dahil edildi. İlgili çevre ve doğa koruma yetkilileri, adadaki hayvan sayısını azaltmak ve eşsiz bitki örtüsünü korumak amacıyla özel kontrol programları uygulamaya başladı.