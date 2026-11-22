Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan radikal karar! Bakın ne yapacak?
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Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşam tarzını değiştirmeye hazırlanan komedyen Cem Yılmaz'ın, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak için çiftlik evi yaptırmaya karar verdiği öne sürüldü.
29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Paşaköy’deki evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 53 yaşındaki Cem Yılmaz'ın hayatında yeni bir dönem başlıyor.
Doktorlarının stresten uzak ve daha sakin bir yaşam sürmesi yönündeki tavsiyeleri üzerine Yılmaz'ın harekete geçtiği belirtildi.
Çatalca'da kendisine yeni bir hayat kuracak
Posta gazetesi yazarı Engin Can Dilekli’nin haberine göre Cem Yılmaz, İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Yalıköy’de daha önce satın aldığı arsaya çiftlik evi yaptırmaya hazırlanıyor.
Şehir hayatının koşuşturmasından uzaklaşmak isteyen komedyenin, söz konusu araziyi doğayla iç içe yaşayabileceği bir yaşam alanına dönüştürmeyi planladığı kaydedildi.