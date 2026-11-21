CANLI ANLATIM: Kocaelispor - Fenerbahçe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk ediyor. Karşılaşma Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe
DEVRE ARASI
44' GOL İPTAL! Sol kanattan Oğuz'un içeri çevirdiği topta Lukaku topu ağlara gönderdi. Ancak hakem elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
33' Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, çalımlarla ceza sahasına girdi. Greenwood, sağ ayağıyla kaleyi yokladı ama kaleci Serhat ayağıyla topu kornere çeldi.
30' Oğuz ceza sahasının solundan kaleyi yokladı. Oğuz'un dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Serhat'tan döndü.
22' Sağ çaprazda topu alan Berkan uzak mesafeden kaleyi düşündü. Berkan'ın sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
16' Rivas ceza yayının solundan kaleyi yokladı. Rivas'ın şutunda top Skriniar'dan döndü.
10' Sol kanattan yapılan ortada top kale önündeki Agyei'nin önünde kaldı. Agyei'nin vuruşunda Ederson gole izin vermedi.
4' Sarı Kart: R. Rivas
3' Guendouizi sağ çaprazdan ceza sahasına doğru araya pas atmak istedi. Kimsenin dokunamadığı top doğrudan kalecinin kucağına gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.