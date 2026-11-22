Alanya’da yol verme tartışmasında öğretmen öldürüldü: İki şüpheli yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan yol verme tartışması, öğretmen Yasin Demir’in ölümüyle sonuçlandı. Olay yerinden motosikletle uzaklaşan iki şüpheli, kaldıkları evde gözaltına alındı.
Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. bıçakla Demir'i yaraladı. Ardından H.Ö. ve K.G. motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelileri kaldıkları evde gözaltına aldı.