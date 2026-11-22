İran’ın Hoy kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye-İran sınırına yakın bölgede gece yarısından kısa süre sonra deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan sarsıntının Van’ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıkta kaydedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre deprem, 22 Kasım 2026 saat 00.25.51’de İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.
ÖZALP’E 41,82 KİLOMETRE UZAKLIKTA
AFAD, depremin merkez üssünün Van’ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre mesafede bulunduğunu açıkladı.