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Gündem Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu! Ölü ve yaralılar var
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Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu! Ölü ve yaralılar var

İstanbul, Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:44:00 -

Olay, Fatih Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı.

Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı. Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.

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