Samanlıkta çıkan yangın ev ve ahırı da yaktı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, bir ev, ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.04 Eylül 2018 Salı 21:28
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde Ersin Türken'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, samanlığın bitişiğinde bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar evdeki eşyaları çıkarmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Domaniç, Tunçbilek belediyeleri ile orman işletmesine ait itfaiye ekipleri ve köydeki vatandaşlarla yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ev sahiplerinin yangın sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
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