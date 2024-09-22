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Yerel Samanlık yangını korkuttu
Yerel

Samanlık yangını korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:01:00 -
Samanlık yangını korkuttu

Van'ın Tuşba ilçesindeki samanlık yangını, çevre evlerde yaşayan vatandaşları korkuttu. Neyse ki yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, akşam saat 23.30 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı Cevdet Ş. isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını gören ev sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu bölgeye 2 itfaiye aracı daha sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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