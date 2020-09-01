Samancıların 5 yalanını akit deşifre ediyor! Tarımda bir tek CHP’ye yetmiyoruz

Sinsilikte ve provokasyonda sınır tanımayan CHP’nin dilinden düşürmediği tarım iftiraları rakamlar ile çürütüldü. AK Parti’yi karalamak adına kriz tellallığı yapan CHP’nin eleştiri tahtasına yerleştirdiği Türkiye’nin tarım ve gıda performansı, Akit’in yaptığı araştırma ile ortaya çıktı. Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olduğu, son 18 yılda tarımsal desteklerin tam 9 kat arttığı, yaş sebze-meyve ihracatında rekor kırdığı, saman, buğday ve tohum üretiminde ise adeta patlama yaşandığı gözler önüne serildi.

İşte muhalefetin hazmedemediği gerçekler:

YALAN: Tarım bitti, kendimize yetemiyoruz.

GERÇEK: Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri. Diğerleri de Avusturya, ABD, Belçika, Kuveyt, Yunanistan ve İrlanda. Türkiye dünyada toplam tarım üretiminde değer olarak ise 8. sırada. Tarımsal hasılada da Avrupa’nın bir numarasıyız. 2002’de 3.8 milyar dolar olan tarımsal ihracat, 2019’da 13 milyar dolara yükseldi.

Türk tohumlar 85 ülkede filizleniyor

YALAN: Tohumda yerliyi yok ettik, dışa bağımlı olduk.

GERÇEK: Tam 85 ülkeye tohum satan Türkiye, geçtiğimiz yıl 286 milyon dolarlık tohum ihraç etti. Milli tohum üretiminde rekor artış sağlayan Türkiye’de yerli tohum oranı ise yüzde 80’e fırlamış durumda. 2002’de 145 bin ton tohum üretimi yapan Türkiye, 2019 yılında 1 milyon 143 bin ton yıllık tohumluk üretimine ulaştı. Yani son 17 yılda tohum üretimimiz 7 kat artış gösterdi.

YALAN: Türkiye samana muhtaç hale geldi.

GERÇEK: Türkiye’de yıllık 25 milyon ton saman üretilirken, hayvancılıkta 15 milyon ton tüketilmektedir. Daha önceki yıllar birer kez 5 bin ton ve 9 bin ton ithal edilmişken, 2019 yılında sadece 150 kg ithal edilip, 7 bin ton ihraç edildi.

Dünyanın yüzde 90’ı unu bizden alıyor

YALAN: Un satamıyoruz, buğdayı dışarından getiriyoruz.

GERÇEK: Un ihracatında dünyada birinci olan Türkiye, tam 164 ülkeye un satıyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 90’ını, Türk unu tüketiyor. 21 milyon ton buğday üreten, 19 milyon ton ise tüketimde bulunan Türkiye, buğday ticaretinden son 17 yılda 12,5 milyar dolar gelir elde etti. Yılda yaklaşık 4 milyon ton civarında buğday ithalatı yapan Türkiye, buğdaydan elde ettiği mamul maddeleri (bisküvi, irmik ve bulgur) yeniden ihraç ederek büyük dönüşümün öncüsü oldu.

YALAN: Ne meyvemiz ne sebzemiz kaldı.

GERÇEK: 20 sene önce 35 milyon ton meyve ve sebze üreten Türkiye, bugün itibariyle 53.5 milyon tonluk üretime imza attı. 2000 yılında 434 milyon dolar olan yaş sebze-meyve ihracatı, 2019 yılında 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı.