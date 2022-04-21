Saman nezlesine ne iyi gelir? Saman nezlesi hangi aylarda olur?

Saman nezlesi ya da bir diğer adıyla alerjik rinit, burunda akıntı ve tıkanıklık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, hapşırma atakları ve sinüs basıncı semptomları ile kendini belli eder.

Saman nezlesi belirtileri; burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerin sulanması, kaşınması, hapşırma atakları, öksürük krizleri, geniz akıntısı, halsizlik, şişmiş göz altları, boğazda ve gırtlakta kaşıntı olarak sayılabilir. Alerjik rinit belirtileri yılın belirli zamanlarında başlayabilir ya da kötüleşebilir.

Saman nezlesi hangi aylarda olur?

Ağaç polenleri daha çok Şubat-Mayıs, ot polenleri Mayıs-Haziran aylarında, yabani ot polenleri ise yaz ortasından sonbahara dek yakınmalara neden olur. Sabah saatlerinde havadaki polen miktarı genellikle daha fazladır. Yağmurlu günlerde havada uçuşan polen miktarı azaldığından polen alerjisi olan kişiler rahat eder.

Saman nezlesi ne iyi gelir?

Isırgan otu: Isırgan otu; bitkisel ilaçlar arasında en çok bilinenidir. Bununla beraber bazı araştırmaların, ısırgan otunun iltihabı azaltıp, burun tıkanıklığı hapşırma, kaşıntı gibi alerjik belirtilere karşı iyi geldiği belirtilmiştir.

Elma sirkesi: Elma sirkesi; saman nezlesinden kurtulmak için birebirdir.

Metabolizmayı hızlandırdığı iddia edilen elma sirkesi, saman nezlesini iyileştirmek için birebir!

Peki, saman nezlesini tedavi etmek için elma sirkesi nasıl kullanılır?

Bahar aylarının gelmesiyle polen artışının yaşanmasıyla saman nezlesi şikayetlerinde artış yaşanıyor. Türkiye’nin neredeyse yarısına yakınında saman nezlesi şikayeti olduğu belirtiliyor. Mevsimsel alerjiler için antihistaminikler en belirgin çare olsa da saman nezlesi tedavisinin doğal yolları da bulunmaktadır.

Bal ve ısırgan otu saman nezlesi için bilinen en iyi doğal tedavi yöntemi olsa da elma sirkesi de rahatsızlık için oldukça etkilidir.

Elma sirkesi saman nezlesine iyi geliyor mu?

Saman nezlesi tedavisi ve mevsimsel alerjiler için elma sirkesi popüler bir tedavi yöntemidir. Elma sirkesi iltihap ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı oluyor. Elma sirkesi, antihistaminik özelliklere sahiptir ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

Bu asidik sıvının tüm saman nezlesi semptomlarını bir anda 'tedavi ettiği' henüz kanıtlanmamış olsa da, alerjilerin fiziksel etkilerini yönetmede önemli bir rol oynayan bağışıklık sistemini iyileştirdiği ortaya çıkmıştır.

Saman nezlesi tedavisi için elma sirkesi nasıl kullanılır?

Saman nezlesi tedavisi için günde üç veya dört kez bir çorba kaşığı suyla seyreltilmiş elma sirkesi içebilirsiniz. Daha etkili olması için; yarım bardak ılık suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.