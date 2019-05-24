Saman Nezlesine dikkat

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzman Dr. Fatih Bingöl, bu aylarda polenlerden dolayı meydana gelen saman nezlesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Kuru ve rüzgarlı havalarda atmosferdeki polen sayısının arttığı bu durumlarda dışarada fazla durulmamasının yanı sıra kapı ve pencereleri sıkı kapatmak yardımcı olabileceğini söyleyen Doktor Bingöl, Saman nezlesi tedavisinde ise antihistaminik haplar veya antihistaminik ilaçlarla kompine ilaçlar ve burun spreyleri etkili olduğunu belirtti.

Bingöl açıklamasında şu bilgileri verdi; “Saman nezlesi sıklıkla ilk bahar aylarında ortaya çıkan ama yıl boyuncada devam edebilen hapşırma burun akıntısı burunda tıkanıklık gözlerde ve damakta kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetler ile insan yaşam kaltesini oldukça kötü etkilenyen alerjik bir rahatsızlıktır. Her yaşdan insanda görülebilen saman nezlesi sıklıkla bitki polenleri bağlıdır. Saman nezlesi olan hastalarda şikayetler tipiktir. Şikayetlerin yanı sıra deriden ve kandan yapılan testler tanı koymaya yardımcıdır. Alerjik rinitin tedavisi hastalığı tamamen ortadan kaldırmayıp hastanın şikayetlerini ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu hastalarda alerjiye neden olan maddelerden uzak durmak tedavi için önemlidir ama ne yazık ki bu her zaman mümkün olamamakta yinede hastaların alacağı bazen önlemler vardır. Örneğin kuru ve rüzgarlı havalarda atmosferdeki polen sayısı artar bu durumlarda dışarada fazla durmamak kapı ve pencereleri sıkı kapatmak yardımcı olabilir. Saman nezlesi tedavisinde antihistaminik haplar veya antihistaminik ilaçlarla kompine ilaçlar ve burun spreyleri etkilidir”