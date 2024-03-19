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Dünya Şam'a hava saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Şam'a hava saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 04:22:00 -
Şam'a hava saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıda hasar meydana geldiği belirtilirken, İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince Golan Tepeleri yönünden hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, hava savunma sistemleri bazı düşman roketlerini düşürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.
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Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

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